Vor dem nächsten Landesparteitag bahnt sich eine erneute Kampfkandidatur in der Südwest-AfD an. Neben dem als gemäßigt geltenden Bundestagsageordneten Martin Hess will nun auch der Abgeordnete Dirk Spaniel für den Landesvorsitz kandidieren. Dies teilte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Spaniel verspricht eine Bekämpfung des Mitgliederschwunds und eine Trendwende. «Das Profil der AfD Baden-Württemberg muss an die konservative seriöse Wählerschaft im Mittelstand in Baden-Württemberg angepasst werden.»