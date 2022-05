Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ist mit 87 Prozent Zustimmung in seinem Amt bestätigt worden. Der 42-jährige Kirchheimer erhielt am Dienstag 40 Ja-Stimmen, vier Abgeordnete votierten mit Nein, zwei enthielten sich, wie die Grünen-Fraktion am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Bei seiner Wiederwahl direkt nach der erfolgreichen Landtagswahl vor gut einem Jahr hatte der Fraktionsvorsitzende noch 100 Prozent erhalten. Schwarz wird als einer von mehreren Kandidaten für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (73) gehandelt, wenn dieser spätestens in vier Jahren abtritt.