Wegen des Personalmangels in Krankenhäusern müssen sich Patienten weiter darauf einstellen, dass ihre Operationen umgeplant und aufgeschoben werden. "Es wird viel über Fachkräftemangel gesprochen, aber das ist nichts Theoretisches mehr: Das ist bittere Realität", sagte Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), am Montag in Stuttgart. Die Lage habe sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft. Im Durchschnitt können 14,3 Prozent der Betten nicht belegt werden, wie aus einer Umfrage der Krankenhausgesellschaft hervorgeht.