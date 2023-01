Die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) haben eine neue Chefin. Patricia Alberth wird ab März die Geschäftsführung übernehmen, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Geschäftsführer Michael Hörrmann ging Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand.

Die gebürtige Baden-Württembergerin war rund zehn Jahre bei der UN-Kulturorganisation Unesco tätig - im Asien-Pazifik-Büro in Bangkok sowie im Welterbezentrum in Paris. Seit 2013 ist sie Leiterin des Zentrums Welterbe in Bamberg. Dort habe sie sich für den Schutz, die Vermittlung und die strategische Weiterentwicklung des Unesco-Welterbes "Altstadt von Bamberg" eingesetzt.

Die SSG betreut 62 Monumente des Landes, darunter etwa das Schloss Ludwigsburg, Schloss Heidelberg, das Kloster Bebenhausen oder das Kloster Maulbronn. Die SSG hat 221 Mitarbeiter. Die Zentrale befindet sich in Bruchsal.

