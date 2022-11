Vorstandschef Alexander Wehrle hat eine Entscheidung über die Zukunft von Interimstrainer Michael Wimmer beim VfB Stuttgart nach der Rückkehr der Schwaben von einem einwöchigen PR-Trip in die USA angekündigt. "Wir haben vereinbart, dass - völlig unabhängig vom Spielausgang - wir uns nach der USA-Reise zusammensetzen werden und dann auch eine Entscheidung treffen", sagte Wehrle am Samstag bei Sky nach dem 0:2 bei Bayer Leverkusen. Dies sei auch so mit Sportdirektor Sven Mislintat besprochen.