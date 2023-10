Nach einem Glanzritt von Jockey Andrasch Starke ist die zwei Jahre alte Stute Shagara aus dem Gestüt Schlenderhan die neue Winterkönigin des deutschen Turfs. Auf der Galopprennbahn in Iffezheim entschieden Starke und Shagara am Sonntag ein spannendes Finish zu ihren Gunsten und setzten sich in dem mit 155 000 Euro dotierten Preis knapp gegen Martin Seidl und Lady Mary durch.