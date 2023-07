Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen hat das wichtigste Springen am Samstag beim internationalen Reitturnier in Donaueschingen-Immenhöfe gewonnen. Mit großem Vorsprung verwies der 49 Jahre alte Nationenpreis-Reiter auf seinem Pferd Cous Cous im Stechen die Schweizerin Tamara Schnyder auf California Dream auf Rang zwei. Auf den dritten Platz des Weltranglisten-Springens ritt Adam Prudent aus den USA auf Labalou. Am Sonntag wird bei dem Turnier die vierte Station der Riders Tour entschieden.