Die vier Jahre alte Stute Darkaniya aus dem Besitz des Aga Khan hat am Samstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim den T. von Zastrow Stutenpreis gewonnen. Unter dem für diesen Ritt nach Deutschland zurückgekehrten Champion-Jockey Bauyrzhan Murzabayev war die Favoritin in dem 70.000 Euro-Rennen eine Klasse für sich, gewann nach 2400 Metern vor Kolossal (Mickael Forest) und der Außenseiterin North Reliance (Thore Hammer-Hansen).

"Ich freue mich sehr für die Stute, dass sie endlich einen Sieg in einem Gruppe-Rennen hat, das war ein toller Ritt von Jockey Bauyrzhan Murzabayev", sagte Trainer Francis-Henri Graffard nach dem Rennen vor 10.900 Zuschauern über die Siegerin. "Ich habe sie erst einmal in Ruhe auf die Beine kommen lassen, am Ende hat sie schön gekämpft", sagte der siegreiche Reiter. Murzabayev war in den vergangenen Jahren in Deutschland der dominierende Jockey, wechselte dann im Frühjahr nach Frankreich und trat bei Trainer Andre Fabre einen der begehrtesten Jockey-Jobs Europas an.

