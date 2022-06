Die Evangelische Heimstiftung rechnet wegen der Corona-Pandemie im Herbst mit erheblichen Versorgungsengpässen in den Pflegeheimen und in der ambulanten Pflege. «Wir haben keine Reserven mehr, um die vielen Krankmeldungen zu kompensieren», sagte Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Stiftung, die einer der größten Pflegeheimbetreiber im Südwesten ist, am Montag in Stuttgart. Es drohe ein neuer Aderlass.