Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Sonntag in Pforzheim erfolgreich gesprengt worden. Die sowjetische Panzerabwehrrakete (PPG2) sei gegen 18.45 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt worden, teilte die Stadt Pforzheim am Abend mit. "Ab sofort können damit auch die evakuierten Anliegerinnen und Anlieger sicher und ohne Risiko in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren", hieß es. Der Blindgänger war von Fußgängern am Davosweg gefunden worden. Er musste von den Experten gesprengt werden, weil er für den Abtransport ungeeignet war.