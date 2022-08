Der Medizinartikelhersteller Paul Hartmann hat in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahrs weiter Rückgänge bei Umsatz und Ertrag verzeichnet. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Heidenheim mitteilte, ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zurück. Das Konzernergebnis betrug 26,1 Millionen Euro - nach 64,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021.