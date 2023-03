Nach einer länderübergreifenden Aktion der Polizei gegen Geldautomatensprenger sind in Baden-Württemberg 14 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Im Südwesten seien bei der mehrtägigen Aktion 903 Autos und 1216 Menschen kontrolliert worden, teilte das Innenministerium in Stuttgart am Freitag mit. Es sei die zweite gemeinsame, großangelegte Fahndungs- und Kontrollaktion im Kampf gegen Geldautomatensprengungen gewesen. Bundesweit wurden dabei 42 Verdächtige vorläufig festgenommen.