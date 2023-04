Mit 2,6 Promille am Steuer: Die Polizei hat auf der Autobahn 5 einen betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Die Beamten hielten den Mann am Sonntagabend zwischen Bruchsal und Karlsruhe an und führten einen Alkoholtest mit ihm durch, wie es am Montag hieß. Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, außerdem nahm ihm die Polizei seinen Führerschein ab.