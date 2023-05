Ein Drehkreuz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Tor 5 am Mercedes-Werk Factory 56. Nach Schüssen auf Werksgelände von Mercedes-Benz mit zwei Toten sind vor und auf dem Betriebsgelände an Tor 5 am frühen Morgen kaum Werktätigkeiten zu registrieren. Foto

Nach den tödlichen Schüssen im Mercedes-Werk in Sindelfingen bei Stuttgart suchen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter nach dem Motiv des mutmaßlichen Täters. "Das Tatmotiv ist weiter unklar", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen. Man schließe derzeit nichts aus, auch keinen politischen Hintergrund. Der 53-jährige Türke soll am Donnerstagmorgen zwei Kollegen - allesamt Mitarbeiter der Logistikfirma Rhenus - erschossen haben.

Ein Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart erließ Haftbefehl wegen Totschlags in zwei Fällen gegen den Mann. Dieser kam in Untersuchungshaft in ein Gefängnis. Bei den beiden Toten handelt es sich den Angaben zufolge um zwei 44 Jahre alte Männer.

