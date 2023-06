An einer Grundschule im nordbadischen Stutensee (Landkreis Karlsruhe) fällt der Unterricht an diesem Montag trotz Endes der Pfingstferien aus. Das Gebäude sei durch Vandalismus verunreinigt und könne daher von den Kindern nicht betreten werden, teilte die Pestalozzi-Schule auf ihrer Homepage mit. Durch den Schaum eines Feuerlöschers sei der Flur mit einer Staubschicht bedeckt, zudem müsse aufgeräumt werden. Nach einer Notbetreuung in der Grundschule soll der Unterricht am Dienstag wieder stattfinden. Die Polizei Karlsruhe ermittelt nach Angaben eines Sprechers vom Sonntag in alle Richtungen.