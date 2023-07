Bei einer Gaststätte in Stuttgart hat es binnen kurzer Zeit zweimal gebrannt. Derzeit werde überprüft, ob die beiden Brände zusammenhängen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Demnach hatte erst in der Nacht zu Donnerstag ein Müllunterstand Feuer gefangen, die Flammen waren auf das Gebäude übergegangen. Der Brand konnte gelöscht werden.