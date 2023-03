15 Jugendliche haben sich auf einem Friedhof in Reutlingen geprügelt. Ein 17-Jähriger zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Mehrere Streifen fuhren am Freitag zu dem Friedhof, nachdem die Schlägerei gemeldet worden war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Vor Ort fanden die Beamten den 17-Jährigen, der den Angaben zufolge von mehreren derzeit unbekannten Tätern angegriffen worden war. Weshalb es zu dem Streit kam, ist derzeit nicht bekannt. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.