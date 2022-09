Die Polizei hat in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) eine Frau aus einer Wohnung geholt, weil ihr ehemaliger Freund sie dort festgehalten hatte. Die 23-Jährige meldete sich am Mittwoch bei einem Bekannten per Messenger, teilte die Polizei mit. Sie erklärte ihm, dass sie von ihrem ehemaligen Freund in der Wohnung festgehalten werde. Daraufhin verständigte der Bekannte die Polizei.