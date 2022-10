Nach einem großen Polizeieinsatz in Heilbronn haben Spezialeinsatzkräfte einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann habe in der Innenstadt mit einer Schreckschusswaffe hantiert und geschossen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll sich der Schütze anschließend in einer Wohnung verschanzt haben, wo ihn die Einsatzkräfte später festnahmen.