Ein 25 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Sonntag aus einem größerem Feuerlöscher Pulver über eine Straße in Ulm versprüht. Laut Polizei musste dort aber kein Brand gelöscht werden. Stattdessen konnten Autofahrer durch die blickdichte, weiße Wolke Hindernisse auf der Fahrbahn, querende Fußgänger und der Gegenverkehr nicht mehr erkennen. Eine Polizeistreife hatte den Vorfall beobachtet und den Verkehr dort kurzzeitig gesperrt. Erst als sich die Pulverwolke verzogen hatte, wurde die Straße wieder freigegeben. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Woher der Feuerlöscher stammte war unklar.