Die Feuerwehr hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kehler Stadtteil Neumühl (Ortenaukreis) gelöscht. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Zur Schadenshöhe konnte er zunächst keine Angaben machen. Die Brandursache sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Von Brandstiftung gehe man derzeit aber nicht aus, sagte der Sprecher. Das Feuer brach demnach am späten Freitagabend aus.

In Kehl-Neumühl kam es laut einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag in den vergangenen Tagen zu mehreren Bränden. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang besteht. In der Nacht zum Freitag war beispielsweise eine Pergola in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner das Feuer bereits mit einem Gartenschlauch gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

PM zu Brand von Donnerstag