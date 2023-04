Ein Mann in Friedrichshafen (Bodenseekreis) soll einen Polizisten geschlagen und nach einem weiteren gespuckt haben. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der 43-Jährige in der Nacht zuerst in eine Schlägerei in einer Gaststätte mit zwei weiteren Menschen verwickelt gewesen. Als die Polizisten eintrafen, war diese Auseinandersetzung zwar bereits beendet, der 43-Jährige soll sich gegenüber den Polizisten aber aggressiv verhalten haben.