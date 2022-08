Die Sängerin Vanessa Mai steht beim Schlager-Event "Lieblingslieder" in der Rheinaue in Bonn hinter der Bühne . Foto

Für eine erste Bilanz ist es nie zu früh, wird sich Popsängerin Vanessa Mai gedacht haben. Im Alter von gerade einmal 30 Jahren veröffentlicht die Künstlerin aus dem württembergischen Backnang im November ihre Autobiografie. "Es wurde so krass viel geschrieben und jetzt dachte ich mir, ist es an der Zeit, dass ich mal schreibe", sagte die Sängerin, Schauspielerin und Influencerin. Unter dem Titel "I do it Mai way" wolle sie ihre ganze Geschichte offenlegen, verspricht sie ihren Fans.

Allerdings habe auch ihr der Ausflug ins Autorinnenleben einen Gewinn gebracht: "Das Buch zu schreiben war sehr reflektierend für mich", sagt Vanessa Mai der Deutschen Presse-Agentur. "Es tut gut, alles mal aufzuschreiben, eine Abrechnung wird es aber nicht sein." Mit ihrem Buch wolle sie niemanden "anpinkeln", wie sie sagt. "Aber solch eine Geschichte bin ich glaube ich meinen Fans schuldig. Sie wollen auch viel verstehen. Und das werden sie dann auch", verspricht Mai, deren achtes Studioalbum "Metamorphose" am 12. August erscheint.

Abseits der Musikbranche zieht sie für den SWR-Youtube-Kanal "On Mai Way" die Turnschuhe an und interviewt schwitzende Gäste auf dem Laufband, sie stand in einem Spielfilm vor der Kamera und bringt eigene Mode-Kollektionen auf den Markt.

