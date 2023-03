Angesichts der Preissteigerungen machen sich die Genossenschaftsbanken im Südwesten Sorgen um die Altersvorsorge ihrer Kunden. "Vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen fällt es schwerer, Geld auf die Seite zu legen" sagte der Präsident des Genossenschaftsverbands, Roman Glaser, am Mittwoch in Stuttgart. Schon in den vergangenen Jahren sei das Thema Altersvorsorge problematisch gewesen. Die negative Entwicklung habe durch die hohen Teuerungsraten nun nochmal einen Schub bekommen. Viele Menschen beschäftigten sich aber auch schlicht nicht mit dem Thema.