Zum Auftakt des Prozesses um einen brutalen Überfall auf einen schlafenden 81-Jährigen in Neu-Ulm hat der Angeklagte gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. "Ich bereue das sehr", sagte der 37-Jährige am Montag vor dem Landgericht Memmingen. Für die Qualen des Opfers im Juli 2020 in dessen Haus machte er aber zwei bisher unbekannte Mittäter verantwortlich. Die beiden Männer könne er anhand von Fotos identifizieren.