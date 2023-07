Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ficht den Freispruch für den baden-württembergischen Inspekteur der Polizei wie angekündigt an. "Wir haben am Montag Revision eingelegt", sagte ein Sprecher der Behörde am Samstag. Zuvor hatten andere Medien berichtet. Der Fall könnte damit in die nächste Runde gehen. Denn der Bundesgerichtshof in Karlsruhe muss nun prüfen, ob er die Revision zulässt.