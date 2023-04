Die Staatsanwaltschaft hat eine Seniorin wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie das Sauerstoffgerät einer Bettnachbarin abgeschaltet haben soll. Das teilte die Anklagebehörde in Mannheim in Baden-Württemberg auf Anfrage am Mittwoch mit. Zuvor hatte der "Mannheimer Morgen" darüber berichtet.