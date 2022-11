Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat im abgelaufenen Quartal auch mit Preiserhöhungen Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der Erlös wuchs in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um rund 9 Prozent auf 590 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Heidelberg mitteilte. Als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erwirtschaftete der Konzern 68 Millionen Euro.