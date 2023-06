Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat angesichts besser als erwartet laufender Geschäfte die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Vorstandschef Rainer Neske sagte am Dienstag in Stuttgart: "Wir gehen Stand heute davon aus, dass wir unsere bisherige Prognose zum Jahresende toppen und bei einem Ergebnis von circa einer Milliarde landen werden." Bisher hatte Deutschlands größte Landesbank für das laufende Jahr einen Vorsteuergewinn "im oberen dreistelligen Millionenbereich" erwartet.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat angesichts besser als erwartet laufender Geschäfte die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Vorstandschef Rainer Neske sagte am Dienstag in Stuttgart: "Wir gehen Stand heute davon aus, dass wir unsere bisherige Prognose zum Jahresende toppen und bei einem Ergebnis von circa einer Milliarde landen werden." Bisher hatte Deutschlands größte Landesbank für das laufende Jahr einen Vorsteuergewinn "im oberen dreistelligen Millionenbereich" erwartet.

2022 kletterte das Konzernergebnis vor Steuern um zehn Prozent auf 901 Millionen Euro. Neske sagte weiter, dass Geschäftsmodell einer leistungsstarken Universalbank komme in voller Kraft zum Tragen. "Wir sehen in allen vier Geschäftsbereichen eine positive Geschäftsentwicklung und können so den Wachstumskurs der LBBW auch in diesem Jahr fortsetzen."

Einen Schwerpunkt ihrer Geschäfte legt die Bank auf die Begleitung eines nachhaltigen Umbaus der Wirtschaft. Das Institut will Mitte August seine Halbjahreszahlen veröffentlichen.

LBBW Finanzberichte LBBW