Rund 180 Oldtimer haben sich am Freitag zur Rallye «ADAC Heidelberg Historic» quer durch das nördliche Baden-Württemberg aufgemacht. Das älteste Fahrzeug sei ein Amilcar CGSS Kompressor aus dem Jahr 1926, sagte eine Sprecherin des ADAC Nordbaden. Start und Ziel für die 530 Kilometer lange Strecke am Freitag und Samstag ist das Technik Museum Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). An einzelnen Stationen können sich Oldtimer-Fans und Interessierte die Modelle genauer anschauen.