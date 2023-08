Eine Frau ist bei einem Unfall auf der A5 bei Sinzheim (Landkreis Rastatt) durch die Scheibe aus einem Auto geschleudert und schwer verletzt worden. Der Wagen kam wegen Aquaplaning in der Nacht zu Dienstag von der Straße ab und landete in einer Böschung, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Dabei flog die 22-jährige Beifahrerin durch die Scheibe. Der 29-jährige Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt.