Eine Artistin ist bei einer Zirkusaufführung in Rastatt aus drei bis vier Metern Höhe von einem Hochseil gestürzt. Die 28-Jährige fiel während ihres Auftritts am Donnerstagabend aus noch ungeklärter Ursache vor den Augen der Zuschauer auf den Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurde zur Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Künstlerin war nach Angaben eines Polizeisprechers noch ansprechbar.