Ein 82-jähriger Busfahrer ist in Bühlertal (Landkreis Rastatt) mit seinem Linienbus umgekippt und dabei leicht verletzt worden. Durch den Unfall am Sonntagabend sei ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei Offenburg mit. Der Bus sei demnach von der Hauptstraße abgekommen, in eine Böschung hineingefahren und umgestürzt. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er kam mit augenscheinlich leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Fahrgäste waren zu dem Zeitpunkt nicht an Bord. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Ursache könnte laut den Angaben ein Defekt der Bremsen gewesen sein.