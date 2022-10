Ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich ist bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Dreifamilienhauses entstanden. Alle acht Hausbewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten, wie die Polizei Sonntagnacht mitteilte. Die Dachgeschosswohnung in Rastatt ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Bewohner dieser Wohnung sind laut einem Sprecher der Polizei selbstständig woanders untergekommen. Die beiden anderen Wohnungen können weiter genutzt werden. Wie es zu dem Feuer am Sonntagabend kam, ist zunächst unklar. Die Beamten können einen technischen Defekt als Brandursache nicht ausschließen.