In einem Firmengebäude in Bad Gaggenau (Landkreis Rastatt) ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass Metallspäne in Brand geraten seien. Die Löscharbeiten der rund 70 Feuerwehrleute dauerten am Mittwochmorgen zunächst an. Ein Mensch wurde vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.