Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Roller in Gaggenau (Landkreis Rastatt) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Freitag fuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer am Donnerstagabend entgegen der Fahrtrichtung links an einer Verkehrsinsel vorbei und prallte dann mit einem entgegenkommenden 41 Jahre alten Rollerfahrer zusammen.