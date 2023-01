Nach einem Feuer in einer Kirche in Bühl sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Ermittler kann Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher suchen die Ermittler Menschen, die am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich um die Kirche in der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Ein Anrufer habe kurz vor 18.45 Uhr einen Brand in der Kirche gemeldet, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Das Feuer sei von der sofort alarmierten Feuerwehr gelöscht worden. Es stellte sich demnach heraus, dass verschiedene Stellen in der Kirche von dem Brand betroffen waren und dabei Teile der Einrichtung sowie Holzfiguren in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro belaufen, hieß es.