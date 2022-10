Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 5 bei Rastatt hat sich am Dienstagabend ein kilometerlanger Stau gebildet. Ein Lastwagenfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog den 65-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann war mit seinem 7,5-Tonner auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Als Unfallursache dürfte nach Polizeiangaben Unachtsamkeit am Stauende infrage kommen.