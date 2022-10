In Gaggenau im Kreis Rastatt ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Aufgrund eines technischen Defekts in einer Schaltanlage war das gesamte Stadtgebiet von dem Stromausfall betroffen, wie die Polizei mitteilte. Techniker des Netzbetreibers konnten die Ursache ausfindig machen und arbeiteten bis in die Morgenstunden an deren Beseitigung.