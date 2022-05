Ein 85-jähriger Mann ist mit seinem Auto im Kreis Rastatt gegen eine Hauswand gefahren. Der Mann kam am Samstag in Kuppenheim wegen eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn ab, sein Wagen fuhr über den Gehweg und kollidierte mit der Hauswand eines Wohngebäudes, wie die Polizei am Sonntag mitteilt. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde dabei schwer verletzt, er selbst leicht. Die Frau kam in ein Krankenhaus.