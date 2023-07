Hitzetage lassen aus dem Blick geraten, dass Stadtverwaltungen sich zum Energiesparen bekennen und im Winter weniger heizten und Lichter dimmten. Im Sommer verheißen Klimaanlagen Kühlung - bei üppigem Stromverbrauch. Welche Wege gehen die acht größten Städte im Land?

Im Winter haben viele Kommunen im Südwesten Energie gespart, indem sie weniger heizten und Lampen ausgeschaltet ließen. Während sich ein zweiter Pullover ins Büro mitnehmen ließ, bereiten Hitzetage Probleme, bei denen Abhilfe nicht so einfach ist. Einerseits müssen Städte ihre Stromsparpläne einhalten, andererseits kommunalen Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen ermöglichen. Trotz des hohen Energieverbrauchs kommen in Rathäusern dann Klimaanlagen zum Einsatz.

Die Spannbreite ist groß, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab: Während Stuttgart und Mannheim die Nutzung auf das Grad genau begrenzen, hat das Rathaus in Heidelberg gar keine Klimaanlagen. Gegen Hitze in den Räumen der Verwaltung gehen die acht größten Städte des Landes auch mit anderen Strategien vor.

Stuttgart und Mannheim orientieren sich am Richtwert 26 Grad - erst ab dieser Innentemperatur wird heruntergekühlt. Diesen Wert für Sommertage hatte Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vergangenes Jahr für sein Ministerium ausgegeben.

Im Rathaus der Landeshauptstadt werden drei Sitzungssäle auf 26 Grad gekühlt. Die Büros der Beschäftigten habe man mit kostenlosen Wasserspendern und Ventilatoren ausgestattet, erklärte eine Sprecherin. In den vergangenen Jahren seien Verwaltungsgebäude mit Jalousien und Schutzfolien nachgerüstet worden, derzeit prüfe man weitere Baumaßnahmen zum Hitzeschutz.

Während es am Sitz des Oberbürgermeisters in Mannheim keine Klimaanlagen gibt, gilt die 26-Grad-Grenze für das Technische Rathaus. Eine Baudezernat-Sprecherin erklärte, der Wert sei mit der Arbeitnehmervertretung vereinbart. Indem man sich daran halte, könne man den Energieverbrauch reduzieren. Dienststellen der Stadtverwaltung ohne Klimaanlagen könnten ihren Mitarbeitern mobiles Arbeiten gewähren, fügte die Sprecherin hinzu.

Gute Erfahrungen gemacht hat die Stadtverwaltung in Karlsruhe mit einem früheren Arbeitsbeginn am Morgen und Homeoffice am Nachmittag oder indem geplante Homeoffice-Zeiten ganz auf besonders heiße Tage verlegt werden. Das Maßnahmenpaket sei beim Gesamtpersonalrat positiv gewertet worden, sagte ein Sprecher. "Wir setzen gezielt nicht auf Klimaanlagen, sondern versuchen einen Luftaustausch in den Morgen-, Abend- und Nachtstunden hinzubekommen." Klimaanlagen seien bei der Stadt kein Ausstattungsstandard. Das solle so bleiben.

Wer die Klimaanlage anschalten will, müsse das gut begründen, erklärte der Sprecher. Das sei der Fall, wenn man nicht ausreichend Lüften könne. Dazu gehörten in Karlsruhe der Bürgersaal und zwei Sitzungssäle. Um ohne Kühltechnik auszukommen, wolle die Stadt Gebäude mit besserem Sonnenschutz und Wärmedämmung sowie Lüftung ausstatten. Außerdem sollen Objekte mit Nachtauskühlung ausgerüstet werden, einer Technik, bei der nachts automatisierte Fenster warme Luft nach außen und frische Luft ins Gebäudeinnere leiten.

Die Stadt Heilbronn hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwischen Anfang Juni und Ende August ermöglicht, den Dienst schon ab 6.00 Uhr anzutreten, um bei kühleren Temperaturen am Morgen zu arbeiten. Eine Sprecherin der Stadt betonte, es gebe "einen guten Teamgeist": Die ersten Mitarbeiter im Büro öffneten die Fenster und übernehmen das Lüften.

Im Rathaus seien nur die beiden Ratssäle klimatisiert. Wenige Klimaanlagen seien in anderen Dienstgebäuden im Einsatz, erklärte die Pressesprecherin. Die Geräte würden nur bei Bedarf eingeschaltet und es werde darauf geachtet, eine möglichst optimale Leistung zu erzielen und den Energiebedarf so gering wie möglich zu halten.

Neben mobilem Arbeiten bleibt im Rathaus in Heidelberg außer Lüften und vorgezogenem Arbeitsbeginn nicht viel mehr übrig, denn: Es gibt dort keine Klimaanlagen. Mitarbeiter, "die an ihren Arbeitsplätzen hohen Raumtemperaturen ausgesetzt sind, können in Absprache bei Bedarf vermehrt mobil arbeiten", sagte der Pressesprecher der Stadt.

Mit nur einem Besprechungsraum, der über eine eigene kleine Belüftungs- und Klimaanlage verfügt, ist das Rathaus in Ulm ausgestattet. Auch habe keines der städtischen Verwaltungsgebäude eine Klimaanlage, erklärte die Sprecherin der Stadt. Klimatisiert seien nur sensible Bereiche wie Serverräume, das Museum oder Archiv.

Die Sprecherin sagte, man habe seit diesem Jahr einen Arbeitskreis zur Hitze gebildet: Wasserspender würden fortlaufend aufgestellt, in manchen Abteilungen seien Ventilatoren im Einsatz. Beim Lüften hätten Mitarbeiter "sehr gut funktionierende Durchzugssysteme kreiert".

Für Frischluft wird bei der Stadtverwaltung von Pforzheim in den frühen Morgenstunden gesorgt. Damit sich die Mitarbeiter angesichts der Hitzetage wohlfühlen, seien Trinkwasserspender aufgestellt worden, erklärte eine Sprecherin der Stadt. Die Büros in den Rathäusern seien grundsätzlich nicht mit Klimaanlagen ausgestattet. Klimatisiert werden könnten weniger als zehn Räume.

Eine Besonderheit bietet Freiburg mit einer Technologie, die kühlen und wärmen kann. Im Neubau des Rathaus im Stadtteil Stühlinger reguliert die Temperatur eine Betonkernaktivierung. Durch Wasser, das durch Rohre zirkuliert, lassen sich massive Betonteile nach Bedarf kühlen oder erwärmen. Über Grundwasserwärmepumpen werde die Anlage versorgt, erklärte ein Sprecher. Im Rathaus in der Innenstadt würden einige wenige Besprechungsräume und Sitzungssäle aktiv gekühlt.