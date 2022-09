Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat sich in Altshausen (Kreis Ravensburg) mit seinem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Er sei am Freitagabend in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto sei gegen zwei Bäume geprallt und habe sich dann überschlagen, der Fahrer sei dabei aus dem Wagen geschleudert worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.