Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Ravensburg sind am Dienstag die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Die 40 und 52 Jahre alten Männer waren jeweils alleine unterwegs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zu der Kollision kam es aus noch unbekannter Ursache auf der L317 zwischen Oberankenreute und Wolfegg. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landesstraße war rund drei Stunden rund um die Unfallstelle gesperrt.