Ein Lastwagen hat in Ravensburg bei einem Unfall mehrere Hundert Kisten Bier verloren. Der 29 Jahre alte Fahrer blieb dabei am Mittwochnachmittag unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die rund 1200 Getränkekisten mit vollen Flaschen nicht ausreichend gesichert gewesen sein, hieß es. Etwa die Hälfte sei in einer Kurve vom Fahrzeug gerutscht und habe sich über die Fahrbahn der Auf- und Abfahrt Ravensburg-Nord zur Bundesstraße 30 verteilt.