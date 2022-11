Unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehend ist ein 26-Jähriger mit einem gestohlenen Auto durch Ravensburg gefahren. Einen Führerschein besitzt er nicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wäre demnach am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr nach kurzer Fahrt beinahe frontal in ein parkendes Auto gefahren.