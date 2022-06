Eine Schlägerei haben sich am Freitagabend rund 20 junge Männer in Ravensburg geliefert. Mehrere Zeugen riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war nach Auskunft vom Samstag nur noch ein 21 Jahre alter Mann mit einer Nasenbeinfraktur vor Ort. Später fand die Polizei zwei 16-Jährige mit leichten Verletzungen, die an der Schlägerei beteiligt waren. Der Grund für die Auseinandersetzung war unklar.