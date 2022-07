Die Ursache für den Austritt von Chlorgas und Schwefelsäure im Badeparadies «Aqua Mundo» am Sonntag in Leutkirch (Landkreis Ravensburg) ist laut Polizei weiter unklar. Untersuchungen seien im Gange, voraussichtlich werde es Ende der Woche mehr Klarheit geben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Rund 200 Besucher wurden am Sonntag aus dem Erlebnisbad ins Freie geleitet, nachdem im Keller des Gebäudes 500 Liter Chlorgas und 500 Liter Schwefelsäure ausgetreten waren. Niemand wurde verletzt. Das Schwimmbad liegt in der Ferienpark-Anlage «Center Parcs».