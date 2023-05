Mit einem Treffer und drei Torvorlagen führte Dani Olmo RB Leipzig ins Endspiel um den DFB-Pokal, und auch die Frage nach seiner eigenen Zukunft beim Fußball-Bundesligisten umdribbelte der Spanier scheinbar mühelos. "Ich will in diesem Jahr in Berlin den Titel holen", sagte Olmo nach dem deutlichen 5:1 (4:0)-Erfolg der Sachsen und schob nach: "Ich habe keine Eile." Der Vertrag des 24-Jährigen endet am 30. Juni 2024, Spekulationen über einen Wechsel im Sommer gibt es viele.

"Wir werden sehen, was passiert. Im Moment liegt mein Fokus auf dieser Saison. Ich will Pokale gewinnen und ich bin glücklich, dass wir um einen in dieser Saison noch kämpfen können", sagte Olmo. Zum Austausch mit Leipzigs Sportchef Max Eberl sagte der Offensivspieler: "Ich rede mit ihm, das ist normal in einem Club."

Im Finale am 3. Juni im Berliner Olympiastadion trifft der Titelverteidiger entweder auf Eintracht Frankfurt oder auf den VfB Stuttgart, die am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) gegeneinander spielen. "Es spielt keine Rolle, wer unser Gegner sein wird. Ein Endspiel ist immer etwas Schönes", sagte Olmo.

RB-Coach Marco Rose lobte den Auftritt seines Spielmachers. "Das war sehr gut. Er kommt in einen guten Rhythmus. Er hat Power", sagte der Trainer. "Jetzt wünschen wir uns, dass er fit bleibt für die letzten Wochen, aber das war ein ganz starkes Spiel."

