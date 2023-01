Spitzenvertreter von Landesregierung und Kommunen wollen laut einem SWR-Bericht am Freitag über den Abbau von bürokratischen Hürden und staatlichen Vorschriften sprechen. "Am Freitag muss alles auf den Tisch. Wir brauchen einen klaren Zeitplan, einen Prozess und eine gemeinsame Zieldefinition", sagte der Chef der CDU-Fraktion im Landtag, Manuel Hagel, dem Sender in Stuttgart.