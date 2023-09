Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich sehr verwundert gezeigt angesichts der Ansage aus der CDU-Fraktion, innerhalb der Legislaturperiode keinen anderen Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten zu wählen. "Manchmal hilft ein Blick in den Koalitionsvertrag", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Da stehe, dass die Grünen den Ministerpräsidenten stellten. Der Koalitionsvertrag sei für fünf Jahre geschlossen. "Ich bestimme ja auch nicht, wer CDU-Minister wird." Kretschmann stellte klar, dass er fünf Jahre regieren wolle. "Mir ist nicht klar, was diese Debatte soll."